Poseł PO zmęczony na mównicy sejmowej? "Trójka dzieci robi swoje"

"Obsesja prezydenta Dudy"

- Pracujemy nad ustawą, która jest obsesją prezydenta Dudy. To obsesja, która zmierza nie tylko w stronę zniszczenia niezależnych od polityków sądów, ale nade wszystko pozbawienia Polaków dostępu do profesjonalnego wymiaru sprawiedliwości. Ta ustawa jest niekonstytucyjna. Obywatele mogą brać udział w wymiarze, ale nie sprawować go samodzielnie. Nie potrzebujemy kolejnej niechlujnie przygotowanej ustawy - powiedziała posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz z PO.