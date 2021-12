Kontrowersyjny projekt skierowany do sejmowej komisji. Opozycja przegrała jednym głosem

W czwartek w Sejmie głosowano ws. projektu ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii. Wniosek o odrzucenie go w pierwszym czytaniu nie uzyskał wymaganej większości, przez co projekt będzie dalej procedowany. Aby go zablokować, opozycji zabrakło jednego głosu. W głosowaniu nie wzięło udziału m.in. 8 posłów Koalicji Obywatelskiej.