Żona posła PiS zmarła na COVID-19. "Szczepionki były mało przekonujące"

Poseł stracił żonę. Nie była zaszczepiona

W rozmowie z radiem RMF FM Materna przyznał, że po pojawieniu się pierwszych preparatów przeciw COVID-19 oboje z żoną mieli "dużo wątpliwości" co do bezpieczeństwa ich stosowania. - Jeżeli chodzi o szczepionki, było to za mało przekonujące. Na początku mówiono, że szczepionka ochroni przed wszystkim - podkreślił.