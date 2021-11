"PiS walczy z opozycją, a nie koronawirusem". Reakcje na wystąpienie marszałek Sejmu

Ludowcy oczekują, że w spotkaniu będzie uczestniczył minister zdrowia. - Chcemy usłyszeć od Adama Niedzielskiego, jakie ma pomysły i co zamierza zrobić. Jeżeli nie radzi sobie w walce z pandemią, nie jest w stanie przeforsować swoich pomysłów, to niech poda się do dymisji, a nie wyręcza się marszałek Sejmu. Widać, jak PiS wszystko rozgrywa pod względem słupków poparcia, a nie kierując się troską o zdrowie i życie Polaków - mówi rzecznik PSL. Miłosz Motyka pytany o pomysły jego ugrupowania, które zostaną przedstawione podczas rozmów, podkreśla, że ludowcy oczekują przedstawienia strategii od rządzących, bo to oni mają do tego wszystkie narzędzia.