Kukiz coraz bliżej PiS? Suski: nie widzę przeszkód

Paweł Kukiz mówił niedawno, że jeśli PiS przyjmie jego postulaty, to byłby gotów startować z list tej partii w kolejnych wyborach. Poseł partii rządzącej Marek Suski powiedział we wtorek, że nie widzi przeszkód, by tak się stało. Polityk mówił również o komisji śledczej ws. Mariana Banasia.