Prezes NIK oskarża. Co z komisją śledczą w tej sprawie?

– Najwyraźniej towarzystwo w Zjednoczonej Prawicy rozkręca się we wzajemnym oskarżaniu. Jeśli mamy sytuację, w której były szef Krajowej Administracji Skarbowej, pod którego skrzydłami wyrosła mafia VAT-owska w Ministerstwie Finansów, a dzisiaj jako prezes NIK oskarża polskie służby o preparowanie czy zmuszanie osób do składania fałszywych zeznań w jego sprawie i jego rodziny, to przypomina się sytuacja, kiedy w latach 2005-2007 rządził PiS. Te same służby wówczas preparowały dowody w sprawie afery gruntowej i Andrzeja Leppera. Więc śmiem twierdzić, że informacje przekazane przez Mariana Banasia dowodzą, że coś na rzeczy musi być. Dobrze byłoby, żeby dla czystości państwa komisja śledcza do wyjaśnienia tej sprawy powstała – mówi WP były minister rolnictwa w rządzie PO-PSL, poseł Marek Sawicki.