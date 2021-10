Szef NIK o "szokujących informacjach". Adwokat mówi nam o obawach

- Funkcjonariusze służb specjalnych i prokuratury usiłują i usiłowali nakłonić osoby powiązane albo z racji wykonywanych funkcji przez prezesa NIK, albo ze względu na relacje osobiste z prezesem NIK do złożenia obciążających go zeznań w zamian za złagodzenie wykonywania stosowanych środków. Funkcjonariusze służb specjalnych i prokuratury próbują wykorzystać sprawowaną przez siebie funkcję do nakłonienia określonych osób do fałszywego oskarżenia i zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie, jak również tworzą w ten sposób fałszywe dowody, które mogą zostać wykorzystane w toczącym się lub mogącym się toczyć postępowaniu - relacjonował na konferencji prasowej mec. Małecki.