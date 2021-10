Immunitet Mariana Banasia. Szef NIK o "szokujących informacjach"

Marian Banaś o immunitecie. Mówi o tajemniczym nagraniu.

Z kolei Marian Banaś twierdzi, że celem prokuratorskiego wniosku jest to, by "usunąć go z pełnionej funkcji, żeby NIK straciła swoją niezależność, która jest dzisiaj jedyną ostoją niezależności, demokracji, wolności i praworządności" - mówił szef Najwyższej Izby Kontroli w programie "Jeden na Jeden" w TVN24.