Marian Banaś: jestem kryształowy. Szef NIK zdradził istnienie pewnego nagrania

- Czuję się zdrowy, odpowiedzialny za to, co robię. Jestem kryształowy, nie mam nic sobie do zarzucenia - stwierdził Marian Banaś. Ujawnił, że możliwe jest doniesienie do prokuratury ws. przekroczenia uprawnień przez Zbigniewa Ziobrę. Zdradził także, że istnieje pewne nagranie - trudne dla rządzących.