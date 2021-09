Powalające wyniki kontroli NIK ws. Funduszu Sprawiedliwości. W sieci wrze

"Od 2017 roku mówiłam o skandalicznym wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, ale to co mówi NIK poraża...ponad 60% środków wydane po uważaniu! Obrzydliwe jest robienie politycznego lansu za pieniądze które powinny trafić do ofiar przestępstw!!!" - napisała Krystyna Skowrońska z PO.