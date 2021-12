Paweł Kukiz o Łukaszu Mejzie: Ja go odradzałem, podobnie śp. Jola Fedak

- Gdybym był na miejscu Łukasza Mejzy i spotkałyby mnie takie zarzuty, to nawet gdybym był w stu procentach czyściutki jak łza, to do czasu wyjaśnienia sprawy przestałbym pełnić stanowiska wiceministra. Zrzekłbym się go natychmiast, do czasu wyjaśnienia sprawy - stwierdził poseł Kukiz' 15.