Śmierć 34-latka w Lubinie. Nowe nagranie interwencji policji

W piątek, 6 sierpnia lubińscy policjanci interweniowali wobec agresywnego mężczyzny. Nagranie z zatrzymania, które jako pierwsze trafiło do internetu, pokazuje, jak mundurowi próbują go obezwładnić i wsadzić do radiowozu. Mężczyzna leżał na ziemi, ale próbował się wyrywać. Krzyczał i wzywał pomocy. W pewnym momencie jednak stracił przytomność. Widać wówczas, jak funkcjonariusze starają się go ocucić, poklepując po twarzy.