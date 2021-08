Lubin. Śmierć przed komendą. "Zabrakło wiedzy i umiejętności"

Lubin. "Musimy zmienić natychmiast system szkolenia"

- To szkolenie powinno trwać co najmniej pół roku i być maksymalnie praktyczne – dodaje b. wiceszef KGP. Wskazuje też, że młodzi policjanci coraz częściej podchodzą do swoich obowiązków jak do każdego innego zawodu, a nie jak do służby.