Lubin. Policja siłą odebrała telefony rodzinie 34-letniego Bartka. Nowe fakty

Tragedia w Lubinie. Nagrania z interwencji policji

Polityk odniósł się także do drugiego nagrania z piątkowej interwencji. - Ten drugi film daje wiele do myślenia. Stawia kolejne trudne pytania o to, jak reagowali policjanci. Czy nie można było zastosować gazu i kajdanek tylko system kilkudziesięciu minut podduszenia? Widać, że ta osoba dwukrotnie traci przytomność. Następnie do przyjazdu karetki nie są podejmowanie czynności podtrzymujące funkcje życiowe. To należy wyjaśnić. Nie żyje człowiek - powiedział poseł zaangażowany w sprawę.