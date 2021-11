PiS odracza prace nad ustawą metropolitalną dla Pomorza. Jest deklaracja

W ubiegły piątek głosami posłów PiS nie udało się włączyć do porządku obrad Sejmu ustawy metropolitalnej dla Pomorza. We wrześniu 2020 roku przyjął ją Senat i od tamtej pory jest w zamrażarce sejmowej. W piątek za włączeniem ustawy do porządku obrad zagłosowali wszyscy obecni na sali posłowie opozycji z regionu (zabrakło Marka Biernackiego z Koalicji Polskiej). Wszyscy posłowie PiS z Pomorza (zabrakło Jarosława Sellina) byli przeciwko.