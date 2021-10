Makowski: TSUE mówi Polsce "sprawdzam". Po co wykrwawiać się za Izbę Dyscyplinarną? [OPINIA]

Pytanie: kto dzisiaj korzysta na trudnym do zrozumienia odwlekaniu decyzji, która została zapowiedziana przez całą wierchuszkę Prawa i Sprawiedliwości? - Ustawa likwidująca Izbę Dyscyplinarną jest przygotowywana, ale ona nie będzie uchwalana przy pistolecie przystawionym do skroni - stwierdził w środę w Tłicie WP poseł Adam Bielan, szef Republikanów. Jeżeli to jest wyjaśnienie, to ewidentnie nie trafiło do Brukseli i Luksemburga.