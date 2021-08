Stan wyjątkowy. Vera Jourova reaguje na ruch Polski

- Bardzo uważnie przyglądamy się prawom osób LGBT w Polsce, uważamy, że są one zagrożone. Strefy "wolne od LGBT" nie należą do wartości Unii Europejskiej, dotyczy to również przyznawania funduszów spójności, które mogą trafić tylko do regionów i państwa, które respektują podstawowe prawa człowieka. KE użyje wszystkich narzędzi, aby przywrócić obywatelom UE równe prawa - zapewniła wiceszefowa KE.