Uchwała anty-LGBT. Radni Małopolski zdecydowali

Uchwała anty-LGBT w Małopolsce. Marszałek o "akcie obrony przed agresją"

Jak przekonywał polityk, w 2019 roku poparł uchwałę anty-LGBT ponieważ, w jego opinii, był to "akt obrony przed agresją". - Profanacja mszy świętej. Wszyscy to widzieli. Bezczeszczenie pomników świętych i błogosławionych. To wywoływało szereg skrajnych emocji. Trudno mi powiedzieć, kto to był, ale wtargnięcie do kościoła osoby z siekierą - tłumaczył Kozłowski, mówiąc o zdarzeniu, które miało miejsce w Rypinie już po przyjęciu uchwały anty-LGBT. Jak zapewnił, będzie on robił wszystko, by nie utracić unijnych funduszy.