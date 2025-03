Tajemnicze zaginięcie 29‑latki. Rodzina apeluje o pomoc

Dominika Grabowiecka była ostatnio widziana 25 lutego w swoim mieszkaniu we Wrocławiu-Leśnicy przy ulicy Wąskowicza 1. Jak wynika z relacji serwisu wprost.pl, tego dnia miało między nią, a jej partnerem dojść do poważnej awantury. Zaniepokojeni sąsiedzi wezwali policję. Funkcjonariusze nie zostali jednak wpuszczeni do mieszkania.