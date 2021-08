Małopolska może stracić miliardy z UE. Chodzi o uchwałę anty-LGBT

"KE nie widzi uzasadnienia dla dalszych inwestycji w 2021-2027 w promocję materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu oraz oferty turystycznej (…), skoro samorządy województw/gmin same przyczyniają się do kreowania mało przyjaznego wizerunku Małopolski" - przekazała pod koniec lipca Maria Galewska z Komisji Europejskiej, w skierowanym do Urzędu Marszałkowskiego piśmie, do którego dotarła krakowska "Gazeta Wyborcza".