Co z obowiązkiem szczepień? Ministerstwo Zdrowia odpowiada

Za naszą zachodnią granicą liczba zakażeń ciągle wzrasta, dlatego władze federacji wprowadziły nowe restrykcje. Od niedzieli 1 sierpnia wszystkie osoby powyżej 12. roku życia wjeżdżające do Niemiec muszą posiadać aktualny, negatywny wynik testu na koronawirusa lub certyfikat covidowy. Dotyczy to zarówno podróży samolotem, jak i samochodem czy pociągiem. W programie "Newsroom WP" Waldemar Kraska podkreślił, że jest to "działanie zapobiegawcze, które utrudnia komunikację i przemieszczanie się". - Przyglądamy się, jak to będzie działało. Zawsze jakieś wnioski z tego możemy wyciągać - powiedział. Wiceminister zdrowia odniósł się również do ostatnich rekomendacji Rady Medycznej, która zaopiniowała wprowadzenie obowiązku szczepień dla poszczególnych grup zawodowych. - Podchodzimy do tego ostrożnie. Na razie tej decyzji o obowiązku szczepień nie ma - wskazał wiceszef resortu zdrowia. - Jeszcze mamy troszeczkę czasu, czyli te kilka tygodni, kiedy możemy się zaszczepić. Jestem zwolennikiem delikatnego i perswazyjnego docierania do ludzi. Będę obstawał przy swoim - stwierdził Waldemar Kraska.