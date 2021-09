Długa lista polskich strat wojennych. "To jest zadanie na wiele lat"

W Ministerstwie Kultury znajduje się specjalny departament, który zajmuje się poszukiwaniami utraconych przez Polskę dzieł kultury. Aktualnie ich liczba przekracza 60 tysięcy. O postępach w poszukiwaniach zapytaliśmy wiceministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosława Sellina. - To jest zadanie, które niestety będziemy wykonywać przez dziesięciolecia jak sądzę, ale właściwie co dwa tygodnie mamy jakąś optymistyczną informację, że jakieś dzieło udało się odzyskać, wynikające ze strat wojennych właśnie – powiedział sekretarz stanu. - Choćby w ubiegłym tygodniu (odzyskaliśmy) wybitny obraz XIX-wieczny znanego malarza fińskiego, który został ukradziony z siedziby prezydenckiej w Spale przez okupantów w czasie II wojny światowej i jesteśmy tutaj skuteczni – dodał. Podkreślił jednak, że z uwagi na długą listę ponad 60 tysięcy zagrabionych dzieł sztuki, które przed wojną należały do Polski, odzyskiwanie ich zajmie jeszcze mnóstwo czasu. - To jest zadanie na wiele lat, ale staramy się, nie ustajemy w wysiłkach żeby te dzieła odzyskiwać na całym świecie. I w Polsce również, bo czasami je odnajdujemy w Polsce – powiedział gość programu "Newsroom" WP Jarosław Sellin.