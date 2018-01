Pomnik nieudolności PiS. Od lat mówią o "hollywoodzkiej superprodukcji", mało z tego wyszło

Wywołana do tablicy Polska Fundacja Narodowa zajęła wreszcie stanowisko ws. kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o IPN. Zapowiedziała, że nakręci dwa filmy: o rotmistrzu Witoldzie Pileckim i o rodzinie Ulmów. Problem w tym, że politycy PiS mówią o takich filmach od ponad dwóch lat. Zapowiadali je i Andrzej Duda, i Jarosław Kaczyński, i minister kultury Piotr Gliński. Na razie projekty są w powijakach.

Kampanijne zapowiedzi

Ten pierwszy zapowiadał jeszcze jako kandydat PiS Andrzej Duda . W maju 2015 roku podczas finału kampanii dziękował za wsparcie Zofii Pileckiej i mówił : "Nie ma o nim do dzisiaj żadnego filmu (...). Wierzę w to, że (...) taki film niedługo się pojawi i że będzie promowany przez polskie państwo, pokazujący Polaków jako bohaterów". Później temat podchwycił Jarosław Kaczyński i w kampanii parlamentarnej mówił o "hollywoodzkich filmach". - Zbierzmy pieniądze na jeden lub dwa wielkie, hollywoodzkie filmy, które pokażą, jak naprawdę wyglądała wojna w Polsce - wzywał prezes PiS.

W polityce historycznej PiS "hollywoodzki film" o bohaterstwie Polaków zdaje się być kamieniem filozoficznym - tak jak on miał zmieniać metal w złoto, tak film ma magicznie naprawić nasz wizerunek za granicą. Film ma jeszcze jedną cechę wspólną ze średniowieczną legendą: dotychczas nikomu nie udało się go stworzyć.

Minister kultury działa...

Kilka dni później o szczegółach mówił jego zastępca Jarosław Sellin. - Chcemy doprowadzić do powstania kilku fresków historycznych, filmów wysokobudżetowych, finansowanych z pieniędzy rządowych oraz przez wielkie polskie firmy i zainteresowany mecenatem biznes. Będziemy ogłaszali konkursy na scenariusze. (...) Teraz chcemy, by powstały filmy o rotmistrzu Pileckim, o Janie Karskim, o Irenie Sendlerowej, o „Żegocie”. Musimy światu pokazać prawdziwą historię II wojny światowej. Oczywiście do tych projektów możemy też zapraszać reżyserów czy aktorów hollywoodzkich, ale to muszą być polskie produkcje - mówił w "Gazecie Polskiej Codziennie".