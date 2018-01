Polska przegrała internetową "bitwę" o obozy zagłady. Miażdżące statystyki

Temat odpowiedzialności za Holocaust poruszył tysiące internautów. Chociaż mówienie o "polskich obozach zagłady" jest absurdalne i niedorzeczne, zarówno nasze władze państwowe jak i nieświadomi swoich działań - działający w dobrej wierze - internauci, przyczynili się do totalnej porażki w wojnie informacyjnej.

Wiele osób za granicą nie ma świadomości, jak odbierane jest sformułowanie "polskie obozy śmierci" (Shutterstock.com)

W piątek Sejm przyjął nowelizację, która wprowadza karę grzywny lub do 3 lat więzienia za użycie sformułowania "polskie obozy śmierci". Informacja o takiej zmianie prawa zirytowała część obywateli Izraela, a w sieci pojawiły się skandaliczne wpisy. "Nie możecie wymazać faktu, że większość waszych obywateli brała aktywny udział w wymordowaniu milionów Żydów" - brzmiały dziesiątki wpisów publikowanych z kont w Izraelu. Do nowych przepisów odniósł się premier Izraela Benjamin Netanjahu, który zaznaczył, że "zdecydowanie sprzeciwia się" ustawie. - Nie można zmienić biegu historii, nie można negować Holokaustu - stwierdził Netanjahu. Jego wzburzenie miał wywołać fakt, że Polska wspomnianą ustawą zaprzecza współudziałowi Polaków w Holocauście.

Jeden z przykładów setek skandalicznych wpisów:

"Sami stworzyliśmy sobie problem"

W sieci rozgorzała wojna informacyjna. Temat szczególnie często komentowano w sobotę. Problem w tym, że tego dnia zasięg w sieci hasztagu #PolishDeathCamps wyniósł w zależności od narzędzia 23-28 mln osób, podczas gdy #GermanDeathCamps zaledwie ok. 1 mln. Jak to możliwe? - Powody są dwa - wskazuje w rozmowie z WP Michał Fedorowicz z "Polityka w Sieci". - Po pierwsze zabierając głos w dyskusji, polscy internauci często używali frazy "Polish Death Camps". Nieświadomie podbijali więc zasięgi tego zwrotu i rozpowszechniali go w sieci. Sami stworzyliśmy sobie problem - zaznacza.

Drugi problem dotyczy z kolei braku odpowiedniej reakcji ze strony naszych władz. - Podczas gdy Izrael wydał oficjalne oświadczenie, polskie państwo "było na weekendzie". Gdy jest tak poważny konflikt informacyjny, trzeba reagować szybko i skutecznie. Niestety w momencie, gdy "izraelska samoobrona w sieci" dostała 100 proc. wsparcia od państwa, polska została pozostawiona sama na placu walki - uważa Fedorowicz.

Zabrakło zdecydowanego stanowiska polskiego rządu

Potwierdza to analiza treści, jakie stopniowo pojawiały się w sieci. 26 stycznia o godz. 13:16 jako pierwsza zaatakowała Polskę izraelska aktywistka Rebecca Etzine. Oceniła, że skoro obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau znajdował się w Polsce, a nie na Księżycu, to łatwo ustalić, jaki naród odpowiada za jego wybudowanie i funkcjonowanie. Takich opinii pojawiało się z czasem coraz więcej, ale nie odgrywały one dominującej roli. Prawdziwy zasięg w całej sprawie zdobywały dopiero oficjalne stanowiska izraelskich władz. To one publikowane i rozpowszechniane były przez zagraniczne media. W przypadku Polski, takich stanowisk zabrakło.

Na krytykę władz Izraela odpowiedział premier Mateusz Morawiecki. "Auschwitz-Birkenau nie jest polską nazwą, a Arbeit Macht Frei nie jest polskim zwrotem" – napisał na Twitterze. Wpis premiera pojawił się także po angielsku. Czytamy w nim, że "Auschwitz jest najbardziej gorzką lekcją o tym, jak diabelska ideologia potrafi sprowadzić piekło na ziemię". Znaczenie opublikowanego w sieci posta okazało się jednak zbyt małe i niewspółmierne z oficjalnym stanowiskiem. Wydaje się, że tak poważna sytuacja i absurdalne zarzuty powinny stanowić pole do popisu powołanej właśnie w tym celu Polskiej Fundacji Narodowej. Ta ograniczyła się jednak niestety do udostępniania materiałów innych podmiotów czy organizacji.