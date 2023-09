Polska Jest Jedna. Lista kandydatów. Oni powalczą o miejsca w Sejmie i Senacie

Polska Jest Jedna to siódma partia polityczna, która uzyskała prawo do rejestracji kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych. Kto zawalczy z jej ramienia o głos poparcia w wyborach do Sejmu oraz Senatu RP? Zatwierdzone listy wyborcze Polska Jest Jedna publikuje Państwowa Komisja Wyborcza.