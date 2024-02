Pięć lat śledzenia i prześwietlania całej rodziny. Nowa ofiara CBA

- Po publikacji wyników wyborów w 2019 roku, było wiadomo, że nie dostałam się do Sejmu. Wówczas zadzwonił do mnie policjant z CBA mówiąc, że wchodzą mi na oświadczenia majątkowe. Odparłam: po co, bo ja już nie będę jestem posłem? Wkrótce się przekonałam - wspomina w rozmowie z WP Bożena Kamińska.