Nowy kłopot Kamińskiego i Wąsika? Dwa lata "hamowania śledztwa", jest ruch prokuratury

Postępowanie prokuratorskie dotyczy uzyskania dostępu do telefonu Krzysztofa Brejzy w 2019 roku, podczas gdy był on szefem sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych, którego odbyły się jesienią tego roku. Brejza i jego żona złożyli doniesienie do prokuratury w 2021 roku.