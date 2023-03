Operacja "Jaszczurka". Tak CBA inwigilowało Krzysztofa Brejzę

Sfabrykowane wiadomości

To jednak nie wszystko. Informator, z którym rozmawiali dziennikarze, wyjaśnił, że CBA używało sfałszowanych smsów, by zainfekować Pegasusem telefon Brejzy. W tym celu podszywano się np. pod osobę ze sztabu wyborczego PO i Brejza dostawał sfabrykowane smsy, na przykład o 22, gdy być zmęczony po całym dniu. Klikał w zainfekowany link, a wtedy CBA dostawało dostęp do całego telefonu.