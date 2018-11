Posłanka będzie kontrolować komendy Policji. Nowe fakty o "folwarku Zielińskiego"

Gdziekolwiek policjanci poskarżą się na wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego, posłanka PO Bożena Kamińska wyruszy z poselską kontrolą. - To już nie są anonimowe zgłoszenia o folwarku Zielińskiego. Skontaktowali się funkcjonariusze gotowi otwarcie o tym opowiedzieć - mówi WP posłanka.

Zasadzka na rolników i świnie z ASF

Posłanka Kamińska zapowiedziała serię pytań i interpelacji poselskich w sprawie wciąż napływających do niej zgłoszeń. Jej ostatnia interpelacja poselska została odrzucona z przyczyn formalnych. Dlatego chce osobiście ruszyć na kontrolę do komisariatów i komend, skąd napływają skargi. - Umożliwia mi to mandat poselski - tłumaczy. - Z przecieków mediów wiem już, że kontrola działań policji w Suwałkach, gdzie funkcjonariuszy wysyłano do pilnowania domu ministra, rzekomo nie stwierdziła uchybień. Chcę zobaczyć protokół. Teraz wiem, że muszę interweniować, zanim niektóre sprawy zostaną ukryte na polecenie ministra - dodaje.