"Ręce opadają". Ofiara Kamińskiego i Wąsika komentuje ich ułaskawienie

Andrzej Duda przekonywał, że skazani politycy to właściwie bohaterowie walki z korupcją. - Niektórym do dzisiaj się to nie podoba. Niestety, w wyniku spraw, które były podjęte na różne sposoby, walczono z Mariuszem Kamińskim, walczono z tymi, którzy stanęli na drodze zachowaniom korupcyjnym, zwłaszcza na szczytach władzy. I w 2015 roku po długich latach procesu zostali skazani na kary pozbawienia wolności - mówił prezydent.