Kamiński i Wąsik na wolności. "Ekspresowe tempo obiegu dokumentów"

Ok. 18.40 dokument trafia do Prokuratury Krajowej. - Dopilnowałem, żeby te dokumenty zostały przekazane. Widziałem się osobiście z dyrektorem Departamentu Postępowania Sądowego w Prokuraturze Krajowej. On jest w kontakcie z Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia i tak naprawdę decyzja należy do Sądu Penitencjarnego - mówi w PAP Adam Bodnar, minister sprawiedliwości i prokurator generalny.