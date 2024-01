Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik opuścili areszt

"Czekałem na was wszystkich pod swoim oknem"

W tym samym czasie także w Przytułach Starych tłum głośno witał Macieja Wąsika na wolności. Kiedy Polityk wyszedł przed budynek, zebrani zaintonowali hymn. - Chwiałem bardzo podziękować. Czekałem na was wszystkich pod swoim oknem, żeby pomodlić się z wami, usłyszeć słowo nadziei, słowo pocieszenia - mówił Wąsik do Tłumu. Szczególne podziękowania skierował także do swojej żonie. Tłum w odpowiedzi skandował głośno: Roma Wąsik.