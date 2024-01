Wąsik i Kamiński już na wolności. "Ludzie zobaczyli, że nic nie chroni przed odpowiedzialnością. To przełom"

Politolog podkreśla także wagę odsiadki Wąsika i Kamińskiego dla społecznego odbioru. - Jest w tym coś ważniejszego. To dość istotny przełom świadomościowy - oni posiedzieli co prawda tylko kilka dni - ale ludzie zobaczyli, że jeżeli ktoś pełni wysokie stanowisko w państwie, to wcale go przed odpowiedzialnością nie chroni. W pewnym sensie to jest przełom, bo w Polsce był pogląd, że politycy są poza wszelkim zagrożeniem. Jak spojrzymy na ostatnie 30 lat, są to sporadyczne przypadki i nie dotyczą one raczej polityków z samej "góry". Więc w tym sensie jest to korzystna zmiana - podkreśla politolog.