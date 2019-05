Pedofilia. Posłowie przyjęli zmiany w prawie. "Rażące naruszenie regulaminu Sejmu"

Po burzliwej dyskusji, rzucaniu dziecięcymi bucikami, posłowie przyjęli nowelizację kodeksu karnego dotyczącą pedofilii. Pojawiają się jednak głosy, że "rażąco naruszono przy tym regulamin Sejmu". Tak twierdzi Michał Królikowski, były wiceminister sprawiedliwości.

Jak dodał, "ma bardzo poważne wątpliwości co do możliwości stosowania domniemania zgodności z konstytucją ustawy". Tłumaczył, że nie mówi o treści ustawy, ale o trybie pracy nad nią.

Pedofilia - zmiany niekodeksowe?

Zwrócił uwagę na wątek zaliczenia tej nowelizacji do tzw. niekodeksowych. Tak też o niej wypowiedział się marszałek Sejmu. - Przeczy temu nawet tytuł nowelizacji, który informuje, że to ustawa zmieniająca kodeks karny - podkreślił Królikowski. A mówił o tym, dlatego, że "tryb zmian w kodeksach zawiera specjalne hamulce, by projekt nie został wrzucony do ekspresu legislacyjnego".