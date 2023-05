"Płaczą z bezsilności". Mówi, co naprawdę dzieje się teraz w Rosji

Co Rosja Władimira Putina chciałaby zrobić z Białorusią? Co dalej z Alaksandrem Łukaszenką? To pierwsze pytania, które podczas rozmowy w programie "Newsroom" WP usłyszał prof. Nikołaj Iwanow*. Były radziecki dysydent białoruskiego pochodzenia i profesor Uniwersytetu Opolskiego, wyjaśnił dokładnie, jak jego zdaniem wyglądają obecne relacje między Łukaszenką oraz Putinem, i co - jego zdaniem - może dziać się w tej chwili z białoruskim dyktatorem.