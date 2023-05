Białoruscy "cwaniacy" bezkarni. Rozkręca się awantura z blokadami przejść granicznych

- Uzgodniliśmy z policją, że przepuścimy nieco więcej samochodów, tak aby kolejka nie sięgała do Białej Podlaskiej. To by utrudniło życie mieszkańcom, a nie chcemy tego - powiedział WP Kamil Ambroziak jeden z organizatorów blokady terminalu w Koroszczynie (woj. lubelskie). Tam odprawiane są ciężarówki jadące na przejście Kukuryki-Kozłowiczy. Kilka dni wcześniej polscy przewoźnicy zablokowali polsko-ukraińskie przejście w Dorohusku.