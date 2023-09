O aferze wizowej w Senacie. Minister w ogniu pytań

- Mamy do czynienia z próbą przedstawienia sytuacji, jakby w Polsce dochodziło do nieprawidłowości na skalę kilkuset tysięcy. Te liczby się bardzo różnią - mówił wiceszef MSZ. - (Nigeria - red.) to jest ten kraj afrykański, o którym mówił pan senator Kamiński, że tam były stragany. Tak, były stragany, bo są nieuczciwi pośrednicy. Są firmy, które wyłudzają od ludzi pieniądze i rzeczywiście narażają tych ludzi na koszty finansowe. Ale to są nieuczciwi pośrednicy w różnych państwach. Polskie państwo rygorystycznie to kontroluje - dodał.