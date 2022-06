Burza po wypowiedzi doradcy prezydenta. "To niebezpieczne słowa. Propaganda Kremla to wykorzystuje"

Rosyjska propaganda o "zawodzie liberalnej demokracji"

Wypowiedź prezydenckiego doradcy w wywiadzie dla "Polska Times" w całości brzmiała tak: "W ostatnich latach często powtarzano, że po tym, jak zostały zrealizowane dwa ważne cele polskiej polityki zagranicznej - wejście do NATO i do Unii, polskiej polityce zabrakło jakieś wspólnej doniosłej wizji racji stanu, która by godziła opozycję i rządzących. Zastanawiam się, czy koncepcja jakiejś unii polsko-ukraińskiej albo Rzeczypospolitej wielu narodów nie mogłaby być wspaniałą przygodą dla pokolenia młodych ludzi. To jest wyzwanie o wiele ambitniejsze niż włączenie się Polski do przecież już gotowych organizmów, jakim jest NATO i Unia. Mamy szansę zbudować nową płaszczyznę integracji, wykorzystać to, czego się nauczyliśmy z integracji europejskiej dla integracji wschodnioeuropejskiej, bez tamtych błędów, innymi ścieżkami, uwzględniającą naszą regionalną specyfikę". To była odpowiedź na pytanie dziennikarza, "jakie skojarzenia z wojną na Ukrainie będą miały za dwadzieścia lat nasze dzieci".