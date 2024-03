O aborcji w Sejmie dopiero po wyborach. "Hołownią kieruje strach"

Natomiast krótkoterminowo, w ocenie rozmówcy Wirtualnej Polski, "będzie dochodziło do polemik na te i inne tematy". - Zwłaszcza że Lewica i Platforma Obywatelską mają za sobą opinię publiczną. Nie chodzi tu nawet o to, jaki dokładny procent obywatelek i obywateli liberalizacji aborcji oczekuje, ale o to, że spośród tych, którzy na wybory chodzą (najczęściej wśród najmłodszych wyborców, których każdy chciałby pozyskać, a nie jest to łatwe), ten odsetek zwolenników pełnej liberalizacji jest olbrzymi - podkreśla rozmówca Wirtualnej Polski.