Czarzasty o koalicji rządzącej. "Szymon z Władkiem muszą przemyśleć swoje słowa"

Wicemarszałek o konwencji Trzeciej Drogi. "O jedno słowo za dużo"

Czarzasty podkreślił, że "nie mówił, że nie będzie krytykować kolegów z rządu". - Musi Szymon z Władkiem usiąść i po prostu przemyśleć swoje słowa. Bo jeżeli ta sprawa się opóźnia, a chcecie być konsekwentni w polityce, to obawiam się, że do niczego to nie doprowadzi. Jeżeli następnym krokiem ma być opuszczenie przez was koalicji, to źle to i brzmi i wygląda - ocenił.