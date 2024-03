Lewica wściekła na Trzecią Drogę. Mówią o sojuszu z Konfederacją

Przedstawiciele Lewicy nie ukrywają, że są wściekli. Podkreślają, że Włodzimierz Czarzasty miał rację, mówiąc, że to Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz są odpowiedzialni za blokowanie rozpoczęcia prac nad projektami ustaw. Mimo to do ostatniej chwili miały nadzieję, że Trzecia Droga zmieni zdanie i umożliwi rozpoczęcie prac nad przepisami. – Mówimy przecież nie o ostatecznym głosowaniu i uchwaleniu ustawy, a rozpoczęciu prac. Pierwszym kroku, żeby zakończyć piekło kobiet - podkreśla jedna z przedstawicielek Lewicy.