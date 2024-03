Tusk na konferencji o "bagnie". "Bardzo poważne" problemy Polski

Tusk zdradził, że chodzi o założoną przez Orlen spółkę ODS. - Mimo ostrzeżeń kierowanych pod adresem członków rządu Mateusza Morawieckiego, jeśli chodzi o charakter, działalność i obsadę tej spółki nie zdecydowano się na skuteczną interwencję wobec tej spółki i pan Obajtek to, co zamierzał, to przeprowadził - powiedział szef rządu.