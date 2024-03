Marszałek senior bije w kolegów. "Nieuczciwi"

"Nieuczciwi wobec Polaków"

- Jako polityk z dużym doświadczeniem uważam, że ci którzy zgodzili się objąć funkcje ministrów i wiceministrów, a za chwilę chcą kandydować do PE, są nieuczciwi wobec Polaków i wyborców. Funkcja ministra to ukoronowanie kariery politycznej. Jeśli ktoś chce z funkcji ministra robić trampolinę do PE nie jest to podejście uczciwe - komentuje sprawę w rozmowie z "Super Expressem" marszałek senior Sejmu Marek Sawicki.