Narasta kryzys migracyjny. "Bardzo poważny problem"

- Mamy do czynienia z próbą opuszczania tych regionów dotkniętych niestabilnością polityczną i gwałtownym wzrostem demograficznym. Do tego dochodzą zmiany klimatyczne. Będziemy mieli do czynienia ze zjawiskiem trwałym, na które bardzo trudno jest znaleźć szybką odpowiedź. Odpowiedź tego rodzaju, by to zablokować - ocenia.