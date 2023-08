Niemcy chcą przywrócenia kontroli granicznych. Skarżą się na Polskę i Czechy

Według dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung", w 2023 roku (do lipca) przez granicę polsko-niemiecką nielegalnie wjechało 14 303 osób, co stanowi wzrost o 144-procent w porównaniu z tymi samymi miesiącami 2022 roku. "Liczba nieautoryzowanych przejazdów przez granicę niemiecko-czeską wzrosła w tym okresie o 50 procent - z 4782 do 7102" - podaje FAZ.