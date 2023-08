10 tys. żołnierzy na granicy. Błaszczak zapowiada

Wiele scenariuszy

Pytany czy prowokacje ze strony białoruskiej będą się powtarzały i nasilały odpowiedział, że nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Zaznaczył, że MON stale monitoruje sytuację i robi wszystko, by wzmacniać bezpieczeństwo Polaków. - Przesuwanie jednostek wojskowych na wschód, wzmacnianie linii obronnej i zwiększenie liczby żołnierzy, to działania, które chronią naszych obywateli - podkreślił szef MON. Dodał, że wojsko jest przygotowane na wiele różnych scenariuszy i będzie reagowało adekwatnie do zagrożenia. - Oczywiście musimy oceniać sytuację na chłodno, odstraszanie w pierwszej kolejności - wskazał.