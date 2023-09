"Niemcy przytłoczone imigrantami". Polityk z Hesji ostrzega przed upadkiem

Położony w zachodniej części Niemiec kraj związkowy Hesja ugina się pod naporem uchodźców. Z danych przedstawionych przez "Bild" wynika, że do ośrodka recepcyjnego w mieście Gießen w ciągu zaledwie tygodnia trafia ponad tysiąc osób. To ponad trzy razy więcej niż wcześniej. Przez trzy miesiące do ośrodka trafia więcej ludzi niż liczy cała społeczność miasta Oestrich-Winkel - grzmi niemiecki dziennik.