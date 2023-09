600 imigrantów dziennie. Większość idzie z Polski

Jak wynika ze statystyk, w ciągu zaledwie 8 miesięcy tego roku do Niemiec przybyło ponad 71 tysięcy nielegalnych imigrantów. To prawie 58 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku i 145 proc. więcej niż w 2021 roku. Dzienna liczba zatrzymań to dziś średnio 600 uchodźców. A nie wiadomo, ilu osobom udaje się przedrzeć do kraju.