Niemieckie media: Skąd Polska ma pieniądze?

Polska nabywa 96 śmigłowców Apache AH-64E, podczas gdy Bundeswehra miała w ub. r. zaledwie 9 tego typu maszyn, a Francja - 67. Niemcy analizują kolejne zamówienia Warszawy na czołgi, haubice, drony etc. Oceniają przy tym, że od wybuchu wojny partnerzy NATO patrzą na polskie siły zbrojne z uznaniem i podziwem. Pytają jednak, dlaczego sąsiedzi przestali kupować u nich, a zamawiają sprzęt z Korei Południowej. Zaufanie do Niemiec jest na poziomie zero - komentuje "Welt" i jak wyjaśnia, wpływ na to ma "antyniemiecka kampania PiS, zwłaszcza w okresie wyborczym".