Narada przed szczytem NATO. Jest komunikat BBN

Rosyjska rakieta wleciała w polską przestrzeń powietrzną

Do czwartkowego spotkania w BBN doszło tydzień po oświadczeniu szefa MON Mariusza Błaszczaka. Polityk odniósł się w nim do kwestii obiektu, który w grudniu ubiegłego roku spadł w Zamościu pod Bydgoszczą, oraz do kwestii kontroli w tej sprawie w DO RSZ.